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Росіяни планують "націоналізувати" земельні ділянки українців на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

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Росіяни планують "націоналізувати" земельні ділянки українців на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Ворог планує провести інвентаризацію земельних ділянок та "націоналізувати" ті, власники яких відмовилися переоформлювати право власності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства, необхідно отримати паспорт РФ. Відтак, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях.

При цьому росіяни погрожують не лише відбирати землю українців, а й все що на цій ділянці побудовано", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Александр Заболотный a9a36662
    як проср"ти 20% країни/сотні тисяч населення вибравши в 2019 до влади клоунів.... чого бідні- бо дурні!!!!
  • lammer ya
    Наступило довгожданне "Зелене заїбісь"
  • Alex Malek 1eaaacaf
    Треба спитати у саміх себе як просрали Україну, вибравши комуняку замість патріота у 1991 році.
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