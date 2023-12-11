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Ліквідація Киви підтверджує, що вороги відповідатимуть за свої злочини. Всі деталі спецоперацій суспільство дізнається після перемоги, - СБУ

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Ліквідація Киви підтверджує, що вороги відповідатимуть за свої злочини. Всі деталі спецоперацій суспільство дізнається після перемоги, - СБУ
У Службі безпеки України прокоментували ліквідацію екснардепа-зрадника Іллі Киви та повідомили, що деталі всіх спецоперацій суспільство дізнається після перемоги України.

Про це йдеться в заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, повідомляємо:

Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", - йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що очільник Служби Василь Малюк неодноразово наголошував, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі.

"Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!" - підсумували в Службі безпеки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 6 грудня на території готелю у Підмосков'ї виявили тіло зрадника України Іллі Киви. Його ліквідували в рамках спецоперації СБУ.

Джерела Цензор.НЕТ в СБУ показали кадри з місця ліквідації зрадника Киви

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Топ коментарі

  • Alex Malek 1eaaacaf
    Малюк з Будановим по черзі вибирають, яку першу новину з болот вибрати під діяльність свого відомства? По-перше, СБУ не працює за кордоном, по-друге, окрім ківі є більш достойні екземпляри, щоб провести сплановану операцію, і по-третє, скажу що вже нема в СБУ таких фахівців з таким рівнем підготовки
  • НБ
    Ківа нікому не був потрібний! Він нікого не убив, не згвалтував і лише молов дурним язиком. Є тисячі реальних злочинців-зрадників які нанесли реальну шкоду і не покарані. Цього придурка шльопнути було легко і тепер давай піаритись - яка у нас могутня "массада". Тьфу! Недоумки... У нас "пята колона" зливає інфу кацапам, всілякі єрмаки з татаровими, безуглими та інше лайно з кацапськими паспортами у владі, саботаж на всіх рівнях, системна корупція на закупівлях для армії ... але ми витратили кошти на розробку спецоперації і вбили нікому і на *** не потрібного дрочилу...
  • Grigoriy1959
    Ліквідували його самі каСапи. Питання за чиїм наказом. Проте СБУ в цьому точно не замішаний. Наші намагаються похизуватись "своїми" довгими руками. Не вірю.
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