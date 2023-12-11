Латвійську компанію підозрюють у постачанні до Росії електронних компонентів військового призначення, затримано 3 осіб, - ЗМІ

Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти зареєстрованої в країні компанії, яку підозрюють у постачанні до Росії електронних компонентів військового призначення на суму понад пів мільйона євро.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування Служби державної безпеки Латвії (СДБ - ред.), зареєстрована в Латвії компанія поставила в Росію електронні компоненти, що використовуються у виробництві військової продукції, на суму понад півмільйона євро.

4 грудня цього року в рамках кримінального процесу служба провела кримінально-процесуальні дії щодо шести пов'язаних з латвійською компанією об'єктів у Ризі, під час яких вилучено велику кількість документів та носіїв інформації для подальшого розслідування.

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У ході кримінального процесу затримано трьох осіб, пов'язаних з фірмою. Двоє з них взяті під варту, а до одного із затриманих застосовано запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі.

Як зазначається, у середині жовтня Служба держбезпеки Латвії також проводила кримінально-процесуальні дії за підозрою у забезпеченні ресурсами збройних сил РФ – загалом у п'яти об'єктах.

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Кримінальний процес було розпочато службою за статтею 77.2 кримінального закону, а саме — про можливу непряму передачу за межами території Латвійської Республіки майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, діяльність якої спрямована проти територіальної недоторканності України.

За даними ЗМІ, йшлося про підприємство Arta-F. ЗМІ російського опозиціонера Михайла Ходорковського нібито встановило зв'язок між виробником форми для армії РФ та латвійською компанією Arta-F, яка, зокрема, виробляє ґудзики та блискавки.