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Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблоковано, відновлено стабільний рух вантажівок, - Кубраков

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Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблоковано, відновлено стабільний рух вантажівок, - Кубраков
Блокада пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею завершена.

Про це повідомив у фейсбуці віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, з 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.

"Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави", - зазначив Кубраков. 

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Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Те, що таким чином хйло намагалося заблокувати кордон для допомоги ЗСУ - це цілком очевидно. Але, коли поляки підрахували власні збитки, то тут напевно сталася дуже важка, та й неприємна "розмова" з "блокираторами". Це мені так здається.
  • Gary Grant
    Ну що ви? Після розмови бубачкі з президентом Кабо-Верде поляки швидко взялися за розум))
  • gassab
    Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

    Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.

    "Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

    "Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

    Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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