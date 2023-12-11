Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблоковано, відновлено стабільний рух вантажівок, - Кубраков

Блокада пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею завершена.

Про це повідомив у фейсбуці віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, з 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.

"Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави", - зазначив Кубраков.

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