Обстріл Херсона та Антонівки: Загинув чоловік, 3 особи дістали поранення

У Херсоні та області внаслідок російського обстрілу загинув чоловік, ще 3 особи дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, в Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий житель. До лікарні доставлено 59-річного чоловіка із пораненнями.

"У Херсоні тяжкі травми отримав 24-річний чоловік. В нього діагностували поранення щелепи, грудної клітини та ніг. Лікарі борються за життя потерпілого.



Також у місті під ворожий вогонь потрапив 34-річний херсонець. Зараз він знаходиться у медзакладі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог за добу випустив по Херсонщині 435 снарядів, дві людини дістали поранення