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Росіяни не можуть відновити пасажирське залізничне сполучення на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

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Росіяни не можуть відновити пасажирське залізничне сполучення на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
На тимчасово захоплених територіях Луганщини за майже 10 років окупанти знищили залізницю й не можуть відновити пасажирське сполучення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість колій за період російського панування вийшли з ладу, як і системи диспетчеризації поїздів. Відтак окупаційна адміністрація визнала, що не здатна відновити пасажирський рух залізницею.

Зауважимо, що російська логістична модель армії побудована саме на залізниці. Відтак пошкодження колії негативно впливає на боєздатність ворога", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alexander Bereznuk f1223265
    после махачкалы, поиск россиянами пассажиров в турбинах самолетов приобрел всероссийский характер...не все двигатели к такому готовы
  • Don Bessam dc0e2bc1
    просто кацапобуряты не в курсе куды корбу запхаты,шоб завести паровоз..
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