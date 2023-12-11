Новини • Боротьба з корупцією

Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією, необхідно тверезо сприймати обсяг задач у питанні її протидії, - представники ЄС

2 01419
Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією, необхідно тверезо сприймати обсяг задач у питанні її протидії, - представники ЄС
Україна, як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу, повинна тверезо сприймати обсяг антикорупційних задач і працювати на перспективу. У ЄС допомагають державі побудувати антикорупційну структуру "на вимогу українського суспільства".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявили представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС на телемості Київ-Брюссель "Боротьба з корупцією: шлях України до ЄС", який організувала антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI).

У ЄС зазначили, що Україна вже створила інституції для боротьби з корупцією, але перебуває ще на початку цього шляху.

Вони наголосили, що допомагають Україні побудувати антикорупційну структуру "на вимогу українського суспільства", і збереження цих вимог свідчить, що процес далекий від завершення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна наближається до некорумпованих країн, - голова НАЗК Новіков

"Процес вступу до ЄС схожий на марафон. Часом може здаватися, що траса коротша, що це 10-кілометровка і фініш близько. Але ні – це 42 кілометри, і вам треба думати на перспективу", - пояснив під час дискусії Асьєр Сантільян Лузуріага, керівник відділу, що опікується верховенством права, у представництві ЄС в Україні.

"У марафоні ми зараз десь на перших 10 кілометрах", - додав він.

Водночас європейський дипломат наголосив, що підготовча робота проведена українською стороною якісно, що дає змогу надалі проводити роботу швидше.

"Якщо продовжувати спортивну аналогію, то для початку марафону треба також тренування. Тож в останні роки багато ваших зусиль пішли на "тренування", тобто приготування, ви створили інституції", - зауважив Лузуріага.

Читайте також: Правоохоронний комітет Ради проголосував псевдоскасування "правок Лозового", - Шабунін

Представник Єврокомісії Вольфганг Нозар (DG NEAR), який включався через телеміст з Брюсселя, наголосив, що рішення і конкретні дії залишаються за Києвом.

"Ми можемо допомагати порадами, але реальна робота – за Україною", - додав він.

Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Орбан коллега зеледента по отрабатыванию бабла от рабссеи.
  • Wild MadDog
    Якщо чиновники не будуть красти, то не треба ніякого марафону
  • Vadim Shevchuk
    І хто з топ корупціонерів відбуває реальне покарання за вироком Антикорупційного Суду? Ніхто. зовсім ніхто. Як там Злочевский та отримувачі хабара в 6 мільйонів доларів? Угода з слідством та умовно, умовно, умовно. Я не розумію, про яку чверть шляху говориться, коли вже пройдено нуль цілих, нуль десятих процента шляху
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини