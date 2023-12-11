Подруга Зеленського Олена Кравець отримала 27 мільйонів з бюджету на власну програму

Колишня партнерка президента Зеленського по "Кварталу 95" Олена Кравець отримала з державного бюджету понад 27 мільйонів гривень на створення авторського вечірнього шоу "Тихий вечір", яке виходить на телеканалі "Дім".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тендер Prozorro.

Тендер було оголошено ще 20 січня. Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн.

Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки "сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну Договору на 5 328 000 (п’ять мільйонів триста двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок". Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн.

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