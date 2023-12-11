Протест польських перевізників на першому КПП розігнав очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава, - Interia

Очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати перевізників, які блокували пункт пропуску на кордоні з Україною. Він не хоче, щоб жителі гміни втрачали роботу.

Про це повідомляє портал Interia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

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Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити далі.

У коментарі "Українській правді" Державна прикордонна служба України підтвердила розблокування пункту пропуску.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Як повідомлялося раніше, віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску.