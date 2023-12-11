Євросоюз запровадив санкції проти виробників іранських БПЛА

Європейський Союз запровадив санкції проти осіб та організацій Ірану, причетних до розробки та виробництва БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Так, санкції було запроваджено проти 6 осіб та 5 організацій, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які використовуються у війні Росії проти України.

У списку:



- компанія Shakad Sanat Asmari, її генеральний директор, заступник генерального директора і головний науковий співробітник;

- компанія Baharestan Kish Company та її керуючий директор;

- компанія Saad Sazeh Faraz Sharif і її генеральний директор;

- компанія Sarmad Electronic Sepahan Company, що пропонує послуги аерокосмічної техніки:

- компанії, що допомагають Силам Кудс Корпусу вартових ісламської революції Ірану вдосконалювати програму БПЛА (Kimia Part Sivan Company).

Вказаним компаніям заморозять активи та заборонять в'їзд до країн ЄС. Крім того, заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним або юридичним особам, організаціям або органам, зазначеним у списку, або на їхню користь.

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