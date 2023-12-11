Над Криворізьким районом збито ворожу ракету
1 2005
Сьогодні вдень, 11 грудня, над Криворізьким районом Дніпропетровської області було збито ворожу ракету.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Мінус ракета - над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК "Схід". Дякую", - зазначив він.
"Щодо вибуху, який чули під час повітряної тривоги. Все нормально. Дякуємо ППО!", - інформує у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
За даними ПК "Схід", знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти випустили ракету у бік Кривого Рогу, у місті лунали вибухи.