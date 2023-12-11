Над Криворізьким районом збито ворожу ракету

Сьогодні вдень, 11 грудня, над Криворізьким районом Дніпропетровської області було збито ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінус ракета - над Криворізьким районом. Її збили захисники з ПвК "Схід". Дякую", - зазначив він.

"Щодо вибуху, який чули під час повітряної тривоги. Все нормально. Дякуємо ППО!", - інформує у телеграм-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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За даними ПК "Схід", знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти випустили ракету у бік Кривого Рогу, у місті лунали вибухи.