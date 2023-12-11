Єврокомісія підготувала пропозицію щодо використання податку на доходи від заморожених активів РФ, - єврокомісар Мамер

У вівторок, 12 грудня, Європейська комісія схвалить пропозицію щодо законопроєкту про використання оподаткування доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Колегія затвердить пропозицію комісії та високого представника (ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля - ред.) про іммобілізацію доходів від активів Центрального банку Росії", - зазначив прессекретар на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Раніше європейські ЗМІ повідомляли, що 12 грудня Єврокомісія може представити пропозицію щодо використання податку на прибуток із заморожених коштів РФ.

У разі затвердження пропозицію розглянуть глави держав і урядів країн ЄС на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.

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