Суд заочно арештував ексмера Одеси Костусєва

ВАКС заочно заарештував колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом "Одеса"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру м. Одеси", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, суд задовольнив клопотання та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадуємо, НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності розміром понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 років.

Підозри у справі отримали 5 осіб, зокрема ексмер Одеси Костусєв та місцеві бізнесмени Кауфман і Борухович.

7 вересня ВАКС арештував Кауфмана із можливістю 268 млн грн застави.

13 вересня Антикорупційний суд призначив фігуранту справи про заволодіння аеропортом "Одеса" Боруховичу запобіжний захід у вигляді застави 120,8 млн грн

У жовтні НАБУ оголосило у розшук Костусєва.

Також у жовтні ВАКС заарештував майно аеропорту "Одеса".