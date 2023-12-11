Лідери ЄС мають домовитися як щодо фінансової допомоги Україні, так і щодо військової підтримки, - прем’єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що лідери ЄС мають домовитися як щодо фінансової допомоги Україні, так і щодо військової підтримки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, його цитату наводить Politico.

"З огляду на проблеми в Сполучених Штатах (з ухваленням додаткової допомоги Україні), де заблокований свіжий пакет підтримки, дуже важливо, щоб у нас не було подвійного блокування проти України", – наголосив Рютте.

Він додав, що лідери ЄС мають домовитися як щодо фінансової допомоги, адже це має вирішальне значення для того, щоб Україна рухалася вперед як держава, так і щодо військової підтримки.

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Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі у четвер та п'ятницю, щоб обговорити пропозицію про поповнення Європейського фонду миру (ЄФМ), що використовується для часткового відшкодування державам витрат на постачання зброї Києву, на 5 мільярдів євро замість чотирирічного фонду в розмірі 20 мільярдів євро, запропонованого на початку цього року.

Але оскільки Німеччина переживає бюджетну кризу, а Угорщина погрожує накласти вето, результат переговорів цього тижня все ще неясний.

Водночас неназваний дипломат заявив Politico, що Євросоюз не досягне згоди щодо поповнення ЄФМ 5 мільярдів євро.

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