Лідери країн Балтії очікують, що рішення МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду буде скасовано

Три президенти країн Балтії заявили, що очікують скасування рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року у нейтральному статусі, оскільки це рішення підриває "деякі з ключових принципів олімпійського руху".

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє телерадіокомпанія LRT.

"Це дуже прикре рішення, і я все ще сподіваюся, що воно може бути переглянуте, що воно може бути виправлене", - заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Ми вже бачимо реакцію різних федерацій, і я думаю, що олімпійські принципи не мають нічого спільного з терором, вбивствами або руйнуванням. Тому дуже неприємно бачити такі рішення саме зараз, на критичній стадії війни в Україні", - додав він.

Президент Естонії Алар Каріс також заявив, що вважає рішення МОК неприйнятним і "як громадянин, і як людина, яка любить спорт".

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Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що це рішення підриває "деякі з ключових принципів олімпійського руху".

"На мою думку, якщо нічого не зміниться, буде дуже важко побачити там українських чи латвійських спортсменів. Але це, звичайно, рішення, яке повинні приймати уряди й спортивні спільноти в кожній країні, і, звичайно, воно повинно бути добре скоординоване і добре продумане з країнами-однодумцями, включаючи Україну, країни Балтії та інші європейські країни, які не задоволені цими рішеннями", - наголосив він.

Раніше МОК рекомендував дозволити окремим російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді в Парижі під нейтральним прапором – у тому разі, якщо вони активно не підтримують війну проти України та не пов'язані із силовими структурами та збірними своїх країн.

В офіційних місцях проведення Ігор також не допускається демонстрація російських і білоруських прапорів та іншої символіки двох держав. Офіційні представники Росії та Білорусі запрошені на Олімпіаду не будуть.

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