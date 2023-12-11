В окупованому Криму виник дефіцит пального, запасів вистачає на 9-15 днів, - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму виник значний дефіцит палива через великі витрати та обмежену логістику через міст.

Про це повідомив Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦНС, причиною дефіциту є великі витрати та обмежена логістика через міст.

"Запасів пального вистачає на 9-15 днів, що змушує місцеву окупаційну адміністрацію бити на сполох. При цьому паливо першочергово виділяють на потреби ЗС РФ, відтак цивільне населення відчуває дефіцит уже зараз", - йдеться у повідомленні.

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