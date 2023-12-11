Зеленський у США виступить перед сенаторами й зустрінеться зі спікером Палати представників Джонсоном, - Bloomberg

Володимир Зеленський під час візиту до США 11-12 грудня зустрінеться з представниками Конгресу, де розглядається пакет додаткового фінансування для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США, повідомив представник верхньої палати Конгресу.

Крім того, речник спікера Палати представників Майка Джонсона Радж Шах підтвердив, що той зустрінеться з президентом України.

За даними Bloomberg, Зеленський у Вашингтоні також розраховує зустрітися з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

МВФ є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні й у березні цього року схвалив кредитну програму на 15,6 мільярда доларів.

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