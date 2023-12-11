У Фінляндії російського бойовика-неонациста Петровського, видачі якого домагається Україна, залишили під вартою
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Рішення щодо продовження утримання Петровського під вартою суд ухвалив у понеділок.
Прикордонна служба вимагала продовження тримання чоловіка під вартою.
Як зазначається, окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, судовий розгляд стосувався саме Петровського.
Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.
Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.
Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.
Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.