Кулеба і глава МЗС Азербайджану Байрамов обговорили Формулу миру й двосторонню співпрацю
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Міністри закордонних справ України й Азербайджану Дмитро Кулеба та Джейхун Байрамов у Брюсселі провели зустріч, на якій обговорили Формулу миру та двосторонню співпрацю.
Про це Кулеба повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Було приємно зустрітися з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, щоб обговорити Формулу миру Зеленського та нашу двосторонню співпрацю. Я підтвердив підтримку Україною територіальної цілісності Азербайджану в його міжнародно визнаних кордонах, а також ініціатив щодо розвитку регіонального співробітництва на просторі між Каспійським і Чорним морями", – написав Кулеба.