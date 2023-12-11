Кулеба і глава МЗС Азербайджану Байрамов обговорили Формулу миру й двосторонню співпрацю

Міністри закордонних справ України й Азербайджану Дмитро Кулеба та Джейхун Байрамов у Брюсселі провели зустріч, на якій обговорили Формулу миру та двосторонню співпрацю.

Про це Кулеба повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Було приємно зустрітися з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, щоб обговорити Формулу миру Зеленського та нашу двосторонню співпрацю. Я підтвердив підтримку Україною територіальної цілісності Азербайджану в його міжнародно визнаних кордонах, а також ініціатив щодо розвитку регіонального співробітництва на просторі між Каспійським і Чорним морями", – написав Кулеба.

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