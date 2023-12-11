На війні загинув один із творців легендарних фільмів "Захар Беркут" та "Кіборги" Руслан Володін

11 грудня стало відомо про загибель працівника кіноіндустрії Руслана Володіна з позивним "Космос".

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно, передає Цензор.НЕТ.

Як саме він загинув і на якому напрямку це сталося - невідомо. Також поки не повідомляється дата і місце похорону.

Відомо, що Руслан Володін був творцем таких фільмів і серіалів як "Захар Беркут", "Кіборги", "Сторожова застава", "Незламна", "Нюхач" та інших.

"28 лютого 2022-го як доброволець мобілізувався до лав ЗСУ. Дослужився до звання лейтенанта, був командиром роти вогневої підтримки 205-го батальйону.

Про загиблого колегу написав на своїй фейсбук-сторінці режисер українського детективного серіалу "Нюхач" Артем Литвиненко.

"Русік..... Не можу це усвідомити....... Перебирав фото - і майже на всіх ти працюєш. В найважчі зміни, з овертаймом та недосипами - ти завжди посміхаєшся, завжди в доброму гуморі. Справжній профі, надійний і "свій", тебе любили і поважали всі. Ти пішов добровольцем в перші ж дні. Не міг по-іншому. В цьому весь ти. Війна, клята росія, забирає в нас кращих...", - зазначають у Детектор Медіа.

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