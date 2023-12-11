Оператори "Армії дронів" за тиждень знищили 441 окупанта та 186 одиниць ворожої техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Оператори "Армії дронів" із 4 до 11 грудня 2023 року знищили 441 окупанта та 186 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Військові продовжують успішно демілітаризувати ворога на всіх напрямках фронту. Загалом "пташками" уражено 36 танків, 55 вантажівок, 55 броньованих машин, 375 опорних пунктів та 440+ одиниць особового складу росіян", - йдеться в повідомленні.

Також, як видно з інфографіки, знищено 10 САУ, 11 складів бкм / палива та 2 ППО.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.