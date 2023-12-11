Загибель помічника Залужного Частякова: офіцеру Тімченку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову, що пізніше призвело до його загибелі, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.