Італія позитивно ставиться до початку переговорів щодо членства України в ЄС, - глава МЗС Таяні

В МЗС Італії висловили позитивну думку щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Таяні заявив у понеділок, що Італія виступає за те, щоб саміт ЄС цього тижня дав зелене світло початку переговорів про вступ України до блоку.

"Ми висловили позитивну думку щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС. Ми також відзначили рішення Києва ухвалити нові закони для угорської меншини, про що я просив ще з часів мого перебування на посаді президента Європарламенту", - заявив Таяні.

При цьому, уточнив міністр, Італія наполягає на прискоренні темпів щодо прийому в ЄС Балканських держав.

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