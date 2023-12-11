Окупанти тричі за день обстріляли Нікопольщину з артилерії та двічі атакували дронами-камікадзе

Протягом 11 грудня росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"На Нікопольщині знову було неспокійно. За день ворог тричі обстрілював тамтешні території з артилерії. Два рази вгатив дронами-камікадзе.



Найбільше ударів прийшлося по Нікополю. Поцілив агресор і по Марганецькій громаді.



Минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, - це робота української ППО.

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