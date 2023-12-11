Директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради Журбу, підозрюваного в хабарництві, на 2 місяці відсторонено від посади, - САП

Директора департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журбу відсторонили від займаної посади до 11 лютого. Таке рішення прийняв сьогодні ВАКС, задовольнивши клопотання прокурора САП.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"11 грудня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП, та відсторонив від займаної посади директора Департаменту інфраструктури Сумської міської ради, якого спільно з мером міста Суми викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", - ідеться в повідомленні.

Строк відсторонення – 2 місяці.

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Нагадаємо, в жовтні Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради викрили на проханні та одержанні 2,13 млн грн.

За це посадовці обіцяли забезпечити ухвалення рішення про встановлення економічно обґрунтованого тарифу на вивіз сміття та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

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НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

ВАКС застосував до Сумського міського голови запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн. 6 жовтня його випустили під заставу.