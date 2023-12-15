Велика Британія запровадила санкції проти російського "Новікомбанку"

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти російського банку "Новікомбанк".

Про це йдеться у пресрелізі британського регулятора у сфері застосування санкцій Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний запис було додано до Зведеного списку. Юридична особа тепер підлягає заморожуванню активів, санкції щодо довірчих послуг, заборона кореспондентських банківських операцій тощо: акціонерний комерційний банк "Новікомбанк"", - йдеться в повідомленні регулятора.

У пресрелізі зазначається, що російський банк "отримає вигоду або підтримує уряд Росії через ведення бізнесу в галузі, яка має стратегічне значення для уряду Росії, а саме російський сектор фінансових послуг".

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