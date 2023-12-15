Депутат Ірпінської міськради Пікулик відібрав у колишнього партнера не лише компанію, а і житло, - ЗМІ

ТОВ "Ірпінь центр парк" було незаконно переоформлено на іншу особу.

Депутат Ірпінської ради Пікулик незаконно заволодів власністю колишнього партнера, про це у прямому ефірі повідомили журналісти 24 каналу. Йдеться про житловий комплекс "Центральний", що в Ірпені.

Ще у 2018 році Пікулик та його фірма ТОВ "Промоальт" надали земельну ділянку під будівництво компанії Максима Макаренка. Проте нещодавно він дізнався, що "Ірпінь центр парк" було незаконно переоформлено на іншу особу.

"Було незаконно переоформлено ТОВ "Ірпінь центр парк", шляхом підробленого доручення, яке було видано в Польщі. Доручення було видано на ім'я Скоропат, який в подальшому зробив у нотаріуса перепродаж ще троїм особам. Однак закордонний нотаріус згодом офіційно пояснив, що жодних доручень не видавав. Після цього почались дії щодо витребування оригіналів документів: статуту, оригінала печатки, що в свою чергу підтверджує те, що під час переоформлення документів, жодного оригінального документу і печатки, у тих осіб, які робили ці незаконні дії, не було", - розповідає адвокат потерпілого, Максим Калінченко.

Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння майном, а на корпоративні права накладено арешт. Проте, за словами правозахисника, процес затягують. Більше того, нещодавно за ініціативи компанії Пікулика, Мінюст скасував право власності на житло Макаренка. Наразі це рішення також оскаржують захисники потерпілого.

"Мною, як адвокатом було передано до Офісу генпрокурора скаргу на що тільки зараз було надано відповідь, що дійсно справа потребує більш активного розслідування. Тепер у зв’язку з неефективною роботою слідчого Бучанського райвідділу відсторонять від цього досудового розслідування", - додає адвокат.

Діями Пікулика та його роботою в Раді обурені і ірпінські активісти.

"Це діло депутата напитися в Ірпінському ресторані, відкрити вогонь з нагородної зброї, ледь жінку не пристрелив. І що? Тиша. Кримінальні справи відкриті. Почекайте, а хто йому нагородну зброю видав? Він не військовозобов’язаний. Поліція нагородила? За що? За незаконне захоплення земельних ділянок? За рейдерське захоплення? За те, що він квадратні метри не віддає людям? За те, що там якесь безумство відбувається?", - обурюється представник місцевої громадської організації Гайдученко.

За його словами, Олександр Пікулик неодноразово потрапляв у скандали. Зокрема, у 2020-му поліція спіймала його пʼяним за кермом авто. А пізніше депутат влаштував стрілянину з нагородної зброї в одному з ірпінських ресторанів. Після цього навіть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко мала намір позбавити його мандату. Проте, він і досі депутат. До того ж, так і не поніс відповідальність за свої вчинки.

Нині законний власник ТОВ "Ірпінь-Центр-Парк" Максим Макаренко звернувся до Генпрокуратури та Офісу Президента України з проханням взяти справу під контроль. Адже страждатимуть люди, які продовжують купувати квадратні метри у незаконного власника.