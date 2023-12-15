Суд залишив одеського ексвійськкома Борисова під вартою до 11 лютого 2024 року

Печерський райсуд Києва 14 грудня продовжив запобіжний захід ексвійськкому Одещини Євгену Борисову.

Про це повідомяє видання "Ґрати", передає Цензор.НЕТ.

​​"Колишній воєнком Одещини Олег Борисов залишиться під вартою до 11 лютого. Таке рішення вчора прийняв Печерський райсуд Києва. Він також продовжив терміни розслідування у справі до кінця квітня", - йдеться у повідомленні.

Борисов вже пів року перебуває у СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, неявці військовослужбовцем на службу без поважних причин та ухиленні від несення обов’язків військової служби в умовах воєнного стану. За цей час суд зменшив розмір його застави на 50 мільйонів гривень та продовжив строк запобіжного заходу до лютого наступного року.

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Нагадуємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві. Суд арештував Борисова із можливістю застави 150 млн грн. Брисов підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 та ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України.