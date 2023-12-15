В окупованому Криму російських загарбників, які беруть участь у війні проти України, готують до викладання в школах, - ЗМІ
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У тимчасово окупованому Криму російських загарбників, які беруть участь у повномасштабній війні проти України, вчать викладати в школах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Як зазначається, так звані ветерани "СВО" можуть обійняти посади вчителів безпеки життєдіяльності та військового вишколу.
"Навчання" окупантів проходить у підконтрольному РФ "Кримському республіканському інституті післядипломної педагогічної освіти".
"Після навчання вони зможуть брати участь у процесі навчання і виховання в школі, військовому ліцеї, кадетській школі-інтернаті, коледжі, закладі додаткової освіти дітей та інших освітніх установах", - зазначив "ректор" установи Олександр Рудяков, цитує ЗМІ.