Рашисти прагнуть захопити Мар’їнку для просування в напрямку Курахового, прорив вкрай малоймовірний, - британська розвідка

Британська розвідка вважає вкрай малоймовірним, що російська армія здійснить значний прорив у напрямку Курахового, попри поступове просування в районі Мар’їнки.

Про це йдеться у новому звіті британського відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тривають важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими до нього районами. Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки території, що контролюються Україною, що залишилися в межах міста.

За даними розвідки, однією з оперативних цілей Росії в цьому районі, швидше за все, є забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування на захід у бік Курахового.

"Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним", - додали у Міноборони Британії.

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