У Фінляндії розпочнуть розслідування щодо російського бойовика-неонациста Петровського

У Фінляндії розпочнуть попереднє розслідування воєнних злочинів одного з лідерів російського угруповання "Русич" Воїслава Тордена, більш відомого як Ян Петровський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle із посиланням на заступника головного прокурора Фінляндії.

За даними прокуратури, ймовірні воєнні злочини було скоєно до повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Йдеться про дії проти поранених українських воїнів або проти воїнів, які здалися в полон, під час бойових дій на Сході України.

Попереднє слідство триватиме у Фінляндії, оскільки підозрюваного не може бути екстрадовано до України. Згідно з рішенням Верховного суду Фінляндія не може погодитися на це через умови утримання в українських в'язницях.

Водночас фінська сторона має повноваження розслідувати ці злочини, оскільки йдеться про міжнародний злочин. Іншими словами, підозри стосуються злочину, покарання за яке ґрунтується на ратифікованій Фінляндією міжнародній угоді.

Попереднє розслідування щодо Тордена проводитиме Центральна кримінальна поліція.

Також читайте: Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Раніше 8 грудня, як повідомляв Цензор.НЕТ, Верховний суд Фінляндії відмовився екстрадувати Петровського до України та постановив звільнити його з-під варти. Одна з причин відмови в екстрадиції - умови утримання в’язнів в українських тюрмах.

Нагадаємо, у серпні цього року у Фінляндії затримали одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського, який перебуває під санкціями США за участь у війні проти України.

Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних щонайменше в період з червня 2014 року по серпень 2015 року в Луганській і Донецькій областях.

15 серпня 2023 року Офіс Генпрокурора України направив до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту.

Офіс генерального прокурора заявив, що продовжить домагатись екстрадиції в Україну російського бойовика.

Також читайте: У Фінляндії російського бойовика-неонациста Петровського, видачі якого домагається Україна, залишили під вартою