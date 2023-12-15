Росія закуповуватиме в обхід санкцій запчастини для літаків у країнах Африки та Азії, - росЗМІ

Росія планує закуповувати запчастини для літаків у низці країн Африки та Азії, де це можливо зробити в обхід санкцій.

Про це повідомляє російське агентство РБК з посиланням на лист заступника голови Росавіації, про який розповіли два джерела в авіагалузі, передає Цензор.НЕТ.

Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ), до якої входять найбільші російські авіакомпанії, запропонувала Росавіації включити до списку країн, у яких можна купувати запчастини для літаків, Індонезію, Ефіопію, Гонконг, Сінгапур, Південну Корею, Малайзію і Пакистан.

Росавіація список погодила, але із застереженням - раніше з авіавладою запитаних країн вона не взаємодіяла.

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У листі уточнюється, що ці країни необхідно додати для розширення можливостей ремонту авіаційної техніки, зокрема двигунів.

"Ці держави та їхні авіаційні адміністрації мають високі результати аудитів ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації. - РБК), що свідчить про належну організацію системи безпеки польотів там", - йдеться у листі.

Раніше до списку "схвалених" держав внесли Іран, Єгипет, Узбекистан, Ізраїль, Мексику, Туреччину, Індію, Бразилію, Китай, Велику Британію, ОАЕ, Йорданію, Таїланд, Арубу та Південно-Африканську Республіку.

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Перелік країн затверджено постановою уряду РФ від 9 травня 2022 року у відповідь на санкції США, Канади, Євросоюзу проти російської авіаційної галузі.

До санкцій у Росії визнавали тільки так звані талони придатності авіавлади США, ЄС, Канади, Бермуд та Ірландії, додає росЗМІ.