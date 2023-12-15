Вибух у сільраді на Закарпатті: Депутат підірвав три гранати під час обговорення бюджету на 2024 рік. Він перебуває у реанімації. ФОТО

За фактом підриву гранат у сільраді на Закарпатті розпочато кримінальне провадження за фактом теракту та незаконного поводження із боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 15 грудня 2023 року близько 12:00 год на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

Подію кваліфіковано як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпаття депутат підірвав гранати. 26 осіб дістали поранення.

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