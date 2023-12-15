Новини

Вибух у сільраді на Закарпатті: Депутат підірвав три гранати під час обговорення бюджету на 2024 рік. Він перебуває у реанімації. ФОТО

24 353130
За фактом підриву гранат у сільраді на Закарпатті розпочато кримінальне провадження за фактом теракту та незаконного поводження із боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 15 грудня 2023 року близько 12:00 год на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

Подію кваліфіковано як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпаття депутат підірвав гранати. 26 осіб дістали поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив гранат у сільраді на Закарпатті кваліфікували як теракт, - поліція

Вибух у сільраді на Закарпатті: Депутат підірвав три гранати під час обговорення бюджету на 2024 рік. Він перебуває у реанімації 01
Вибух у сільраді на Закарпатті: Депутат підірвав три гранати під час обговорення бюджету на 2024 рік. Він перебуває у реанімації 02

Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    Через що депутат підірвав сільраду, зʼявилось пояснення.

    Причиною того, що депутат сільради Сергій Батурин підірвав три гранати, могло стати дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чиновник вийшов з кімнати засідань, а потім повернувся туди з вибуховими ************.

    Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола. Він додає, що Батрин був проти виділення сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу.
    Сергій Батурін вимагав, щоб депутати відзвітували про бюджет 2023 року, а вже потім приймали бюджет на 2024 рік. Чиновники навіть порушували питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ТГ Михайла Мушки.
    За декілька днів до інциденту чиновник публікував відео, у якому висловлював своє невдоволення тим, що попри наявні проблеми з водопостачанням, сільрада планує виділяти кошти на надбавку до оплати голові ОТГ. В іншому відео він порушував питання того, що сільрада не готується до зими, а її керівну верхівку мало цікавить склад чиновників, адже важливо, що це було "14+1".
  • 18c49ed2
    "Слуга" действовал как учил его великий вождь и лидер. Все по заветам

  • Дмитро Капітун
    багато "слуг народу" на фронті?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини