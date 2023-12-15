Ситуація, коли дітей із собакою не пустили до укриття в школі, неприпустима, - Лісовий
Позицію міністр озвучив на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Учора в одній із київських шкіл дітей не пустили до укриття під час повітряної тривоги, бо вони були із собакою. Така ситуація неприпустима", - написав Лісовий.
Він зазначив, що потрапляння у сховище - це питання збереження людських життів, яким не можне нехтувати.
"Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви розмірковуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, - керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями", - закликав міністр.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що охоронець однієї з київських шкіл під час повітряної тривоги не пустив до сховища 11-річну дівчинку та її 12-річного брата, батько яких загинув в Запорізькій області, захищаючи Україну. Діти були з песиком, і охоронець сказав, що собаку потрібно залишити на вулиці. Прокуратура розпочала розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).