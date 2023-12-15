Нідерланди вже надали Україні €2,6 млрд військової допомоги, - міністр оборони Оллонгрен

За останні два місяці Нідерланди виділили Україні €550 млн військової допомоги. Загальний обсяг становить 2,6 мільярда євро.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що від 3 жовтня Україні було надано військової допомоги майже на 550 млн євро. В уряді країни відзначили важливість підтримки союзниками України в боротьбі з РФ.

"Нідерланди також повинні продовжувати цьому сприяти, ми не можемо залишати Україну на самоті. З нашою підтримкою ми гарантуємо, що Україна зможе продовжувати боротьбу. Вона не повинна програти цю битву. Це також стосується нашої свободи та безпеки", - наголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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Зокрема, за останні два місяці Нідерланди поставили бойові машини, системи ППО, озброєння, боєприпаси та безпілотники.

Крім того, Україні передано обладнання для розмінування, польові шпиталі, намети та численне обладнання та медичне приладдя. Також були поставлені запчастини до різної техніки та транспортних засобів.

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