На окупованих територіях рашисти вимагають гроші в українців, які не отримали посвідчення та номерні знаки РФ, - ЦНС
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Росіяни змушують українців отримувати російські номерні знаки та водійське посвідчення.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що попри це більшість регіону відмовляється від ініціатив агресора й ігнорують його.
"Ворожі солдати зупиняють на кожному блокпості тих, хто не пішов на співпрацю з ворогом й вимагає хабар до 20 тис. рублів за право їхати далі. Якщо грошей немає, то росіяни вилучають посвідчення для "перевірки на справність", - йдеться у повідомлені.