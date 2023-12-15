Дружина Бойка володіє квартирою поблизу Кремля вартістю понад 190 млн російських рублів, - ЗМІ

Дружина нардепа забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка володіє квартирою у центрі Москви площею понад 220 кв. м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Схем".

Нардеп задекларував елітні апартаменти у самому центрі Москви неподалік Кремля, площею 220 квадратних метрів та офіційною кадастровою вартістю 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ). Він вважає своє майно у РФ "замороженим".

"Законного способу переведення коштів з рахунків, або у випадку продажу квартири не існувало з 2014 року. А перевозити готівку в чемодані, як Остап Бендер через румунський кордон, суперечило моїм принципам. Тому я особисто гроші та нерухомість у Росії вважаю "замороженими", - зазначив парламентар у коментарі "Схемам".

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За даними журналістів, Бойко не надав прямої відповіді на запитання, чи сплачує його родина в бюджет РФ обов’язковий регулярний платіж – податок на нерухомість фізичної особи.

"З розрахунку від офіційної кадастрової вартості, він мав би складати майже 400 тисяч рублів щорічно (близько 150 тисяч гривень за курсом НБУ)", - зазначається у матеріалі.

Він пояснив, що не має змоги перевірити, що відбувається з його майном у РФ: "Що зараз відбувається з квартирою та рахунками сказати не можу, тому що практично два роки не маю можливості перевірити їх стан. До війни квартира була порожня, ніхто в ній не проживав. Що з нею зараз мені наразі не відомо. Але я зобов’язаний згідно з чинним законодавством відображати ці активи у кожній річній декларації".

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За даними "Схем", нардеп задекларував квартиру в РФ, оформлену на його дружину Віру Бойко. В публічній декларації не вказано, де саме у РФ розташована нерухомість подружжя українського політика, але розслідувачі встановили, що це квартира в елітному районі у самому центрі Москви у Зачатівському провулку загальною площею 220 квадратних метрів.

"Офіційна кадастрова вартість цієї нерухомості становить 192 мільйони рублів (77 мільйонів гривень за курсом НБУ станом на дату публікації). Житловий комплекс називається "Ваш клубный дом", як вказано в рекламному оголошенні це – "елітний особняк в одній із найпрестижніших локацій столиці, в районі Золотої милі". Родина Бойка придбала елітні квадратні метри в Москві у 2006 році, через два місяці після його призначення міністром палива і енергетики в уряді Віктора Януковича", - йдеться в матеріалі.

Також раніше у ЗМІ, з посиланням на декларацію Бойка, повідомляли, що дружина депутата зберігає рублі та золото в російському банку. Сумарна вартість – 7,6 мільйона рублів (близько 3 мільйонів гривень).

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