ЄБРР виділить Україні 150 млн євро для проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку піддписали угоди, про надання 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" для проходження опалювального сезону.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Україна залучить від ЄБРР 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону.



Підписали сьогодні відповідні угоди.

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Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів.



Також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.



Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", - розповів Шмигаль.