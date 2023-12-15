ЄБРР виділить Україні 150 млн євро для проходження опалювального сезону, - Шмигаль
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Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку піддписали угоди, про надання 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" для проходження опалювального сезону.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Україна залучить від ЄБРР 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону.
Підписали сьогодні відповідні угоди.
Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів.
Також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.
Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", - розповів Шмигаль.