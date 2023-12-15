Фон дер Ляєн про надання Україні 50 млрд євро: Гроші є, працюємо над робочим рішенням

Єврокомісія буде розробляти новий варіант пропозиції для фінансування допомоги України та інших нових видатків, але вже є зобов’язання столиць профінансувати програму.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після завершення саміту ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Президентка стверджує, що під час першого дня саміту ЄС усі держави-члени, крім Угорщини, погодилися на надання фінансування для пакету, підготовленого Єврокомісією. "26 держав погодили ці пріоритети і повідомили що нададуть кошти для їхньої підтримки (фінансування. – Ред.)", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті Євроради досягнуто принципового рішення про надання Україні 50 млрд євро, - МЗС

Президентка не стала уточнювати, яка домовленість може буди досягнута щодо схеми фінансування цих видатків. В ЄС розраховують що на позачерговому саміті ЄС у січні буде змога переконати Угорщину доєднатися до рішення, тоді можна буде погодити фінансування від імені всього ЄС.

Утім, Єврокомісія націлена забезпечити фінансування навіть у разі, якщо угорське вето збережеться. "На жаль, ми не змогли досягти одностайності. Ми працюємо над тим, щоби була згода 27 держав-членів, але треба мати робоче рішення у разі, якщо одностайність не є можливою", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не залишиться без фінансової підтримки, ЄС знайде рішення, - прем’єрка Естонії Каллас