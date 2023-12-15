Фон дер Ляєн про розширення ЄС: Це інвестиції в безпеку та стабільність нашого континенту

Розширення Європейського Союзу є інвестицією у процвітання та безпеку континенту.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що вчорашні рішення показують, що Євросоюз виконує свої обіцянки. Причини розширення ніколи не були більш сильними й переконливими. У світі, який стрясають численні кризи, це інвестиції в стабільність, це інвестиції в безпеку нашого континенту, але, звісно, це також інвестиції в процвітання нашого континенту, і це великі інвестиції в демократії, які стоять твердо і єдині", - наголосила вона.

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