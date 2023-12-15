Умєров: Мета Міноборони у 2024 році - локалізація виробництва озброєнь в Україні

Метою Міністерства оборони на 2024 рік є локалізація виробництва озброєнь в Україні. На наступний рік у бюджет відомства на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості у Києві.

Умєров під час конференції відзначив, що Британія є одним з найбільших партнерів та союзників України. Зокрема він подякував за всю надану зброю, яка дозволила Україні вистояти у перші дні повномасштабного вторгнення російських терористів, а також дозволяє звільняти українські землі й сьогодні.

За словами Умєрова, мета Міністерства оборони на наступний рік - локалізація виробництва озброєнь в Україні.

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Він закликав британські оборонні компанії використати можливість перевірки зразків у бою, а також швидкий фідбек від наших воїнів для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.

"Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти", - наголосив міністр.

На наступний рік у бюджет Міноборони на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень.

"Нашим викликом є не лише створення та розвиток технологій, а і їхнє масштабування", - додав міністр оборони.

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