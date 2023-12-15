Умєров: Мета Міноборони у 2024 році - локалізація виробництва озброєнь в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості у Києві.
Умєров під час конференції відзначив, що Британія є одним з найбільших партнерів та союзників України. Зокрема він подякував за всю надану зброю, яка дозволила Україні вистояти у перші дні повномасштабного вторгнення російських терористів, а також дозволяє звільняти українські землі й сьогодні.
За словами Умєрова, мета Міністерства оборони на наступний рік - локалізація виробництва озброєнь в Україні.
Він закликав британські оборонні компанії використати можливість перевірки зразків у бою, а також швидкий фідбек від наших воїнів для прозорої та ефективної співпраці з українськими виробниками.
"Ми зацікавлені у прямих угодах з британськими виробниками, готові підписувати довгострокові контракти", - наголосив міністр.
На наступний рік у бюджет Міноборони на статтю "озброєння, військова техніка та боєприпаси" для ЗСУ виділяється 255 мільярдів гривень.
"Нашим викликом є не лише створення та розвиток технологій, а і їхнє масштабування", - додав міністр оборони.