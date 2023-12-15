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Два аеропорти у Москві придбали комплекси захисту від безпілотників, - росЗМІ

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Два аеропорти у Москві придбали комплекси захисту від безпілотників, - росЗМІ
Аеропорти Москви "Внуково" та "Шереметьєво" придбали пристрої виявлення і придушення безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє російське видання "Интерфакс", передає Ценор.НЕТ.

На сайті держзакупівель РФ зазначається, що придбана техніка - китайського виробництва. Її, згідно з матеріалами, поставить ТОВ "Інженерно-авіаційний сервісний центр". Ціна договору становить близько 2,4 млн китайських юанів.

Також зазначається, що раніше цього року інший московський аеропорт - "Шереметьєво" - повідомляв про встановлення радіолокаційно-оптичного комплексу "ЕНОТ-СД" для боротьби з безпілотниками.

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Топ коментарі

  • Wild MadDog
    чужим невідомим добрим БПЛА до дупи й китай. Шлях знайдуть, справу зроблять
  • Wild MadDog
  • Женя-Женя
    а нащи дебилы до сих пор не додумались им сорвать полеты и каждый день кошмарить их аэропорты дронами.
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