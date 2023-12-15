Два аеропорти у Москві придбали комплекси захисту від безпілотників, - росЗМІ
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Аеропорти Москви "Внуково" та "Шереметьєво" придбали пристрої виявлення і придушення безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє російське видання "Интерфакс", передає Ценор.НЕТ.
На сайті держзакупівель РФ зазначається, що придбана техніка - китайського виробництва. Її, згідно з матеріалами, поставить ТОВ "Інженерно-авіаційний сервісний центр". Ціна договору становить близько 2,4 млн китайських юанів.
Також зазначається, що раніше цього року інший московський аеропорт - "Шереметьєво" - повідомляв про встановлення радіолокаційно-оптичного комплексу "ЕНОТ-СД" для боротьби з безпілотниками.