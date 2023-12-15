Є країни, які не можуть допомагати зброєю, але готові дати гроші на безпеку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі країни готові давати кошти на безпеку попри те, що не можуть передавати зброю.

Про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є велика кількість партнерів, які з тієї чи іншої причини не можуть виділяти Україні гроші на допомогу зброєю. За різними їхніми внутрішніми законодавчими нормами не можуть це робити. Але вони готові давати кошти на безпеку, є дві відповідні програми. А від громад нам потрібно почути необхідні обсяги допомоги і дуже ретельно це опрацювати спільно з урядом", - зазначив Зеленський.

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