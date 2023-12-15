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Є країни, які не можуть допомагати зброєю, але готові дати гроші на безпеку, - Зеленський

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Є країни, які не можуть допомагати зброєю, але готові дати гроші на безпеку, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі країни готові давати кошти на безпеку попри те, що не можуть передавати зброю.

Про це глава держави заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є велика кількість партнерів, які з тієї чи іншої причини не можуть виділяти Україні гроші на допомогу зброєю. За різними їхніми внутрішніми законодавчими нормами не можуть це робити. Але вони готові давати кошти на безпеку, є дві відповідні програми. А від громад нам потрібно почути необхідні обсяги допомоги і дуже ретельно це опрацювати спільно з урядом", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • игорь сироткин
    Чтобы зе-шобла ******* в оффшоры,твари- мародеры
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Їм не можна категорично давати живі гроші! Все розкрадуть, роздерибанять на откати і потім розведуть руками: винних не знайшли, крадії покинули країну, вийшов термін, не доказано факт злочину...
  • tomas marss
    дати гроші вам на безпеку,це злити їх в унітаз!Краще нехай дають ці гроші на зброю країнам які ту зброю виготовляють і постачають Україні!Бо танк чи хаймарс ви не вкрадете,а от гроші зрадістю по кишенях порозпихаєте!
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