Німеччина має бути готовою до збільшення відповідальності у протистоянні Путіну, - віцеканцлер Габек
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Віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек вважає, що Берлін має брати на себе більше відповідальності у протидії президенту РФ, який намагається зруйнувати післявоєнний порядок у Європі.
"Путін вважає, що може перемогти Захід у довгій війні на виснаження. Що у нас менше витривалості, ніж у нього", – сказав Габек, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"І, на жаль, в США, наприклад, підтримка України руйнується, але не з президентом Байденом, а з республіканцями", – додав Габек.
За його словами, Путін хоче зруйнувати європейський післявоєнний порядок.
"У цій ситуації Німеччина має бути готовою до зростання відповідальності", – зазначив віцеканцлер.