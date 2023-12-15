ЄС готує транш для України на суму €1,5 млрд "найближчими днями", - фон дер Ляєн

Єврокомісія схвалила перерахування останнього траншу цьогорічної програми макрофінансової допомоги Україні, який дозволить підтримати фінансову стабільність уряду.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після завершення саміту ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона нагадала, що наразі лишається не перерахованими Києву півтора мільярда євро з суми, виділеної для України.

"Найближчими днями ми перерахуємо 1.5 млрд євро – останній транш у програмі цього року", - заявила вона.

Як відомо, перерахування коштів МФД здійснюється за умови виконання певних умов, однак програма для України має на меті підтримку стабільності бюджету під час війни.

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На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро, з них 16.5 млрд євро вже перераховані Києву.

Фон дер Ляєн вважає, що ця сума допоможе Україні протриматися до затвердження Євросоюзом нової програми на суму 50 млрд.

"Це допоможе профінансувати витрати на початку 2024 року, створивши невеликий, але важливий міст", - додала вона.

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