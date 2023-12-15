Для членства в ЄС треба імплементувати понад 2,7 тис. європейських актів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів працює над завданнями, необхідними для членства в ЄС.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, Кабмін працює, зокрема, над приведенням законодавства нашої країни до європейського.

"Ми вже провели селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС. Понад 23 тисячі, за попередньою оцінкою, не потребують імплементації у ході переговорного процесу, 1625 актів права вже повністю імплементовано. 2739 актів підлягають подальшій імплементації. Це наш обсяг роботи на наступні роки", - йдеться в повідомленні.

Одночасно продовжується інтеграція в єдиний європейський ринок.

"Українська енергомережа вже повністю об’єдналася з європейською. Серед завдань на 2024 рік — продовження "транспортного" та "економічного" безвізів, а також якнайшвидше отримання "промислового". Впроваджуємо акти ЄС щодо отримання "роумінгового безвізу", - додав він.

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