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Для членства в ЄС треба імплементувати понад 2,7 тис. європейських актів, - Шмигаль

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Для членства в ЄС треба імплементувати понад 2,7 тис. європейських актів, - Шмигаль
Кабінет Міністрів працює над завданнями, необхідними для членства в ЄС.

Про це глава уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, Кабмін працює, зокрема, над приведенням законодавства нашої країни до європейського.

"Ми вже провели селф-скринінг близько 28 тисяч актів права ЄС. Понад 23 тисячі, за попередньою оцінкою, не потребують імплементації у ході переговорного процесу, 1625 актів права вже повністю імплементовано. 2739 актів підлягають подальшій імплементації. Це наш обсяг роботи на наступні роки", - йдеться в повідомленні.

Одночасно продовжується інтеграція в єдиний європейський ринок.

"Українська енергомережа вже повністю об’єдналася з європейською. Серед завдань на 2024 рік — продовження "транспортного" та "економічного" безвізів, а також якнайшвидше отримання "промислового". Впроваджуємо акти ЄС щодо отримання "роумінгового безвізу", - додав він.

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Топ коментарі

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Їх і виконувати потрібно. Не тільки імплементувати.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Скоріше працевлаштуйте всіх своїх родичів на захмарні зарплатні, а то не встигните імплементувати усе бабло.
  • Grigoriy1959
    То починайте .... вчора. Не дрімайте ! Укріслах.
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