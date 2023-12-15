Росіяни вже поранили 1158 українських дітей, - Лубінець

Із 24 лютого 2022 року і дотепер росіяни вже поранили 1158 українських дітей.

Про це поінформував український омбудсман Дмитро Лубінець за результатами своєї участі у засіданні Комітету з питань захисту українських дітей в Парламентській асамблеї Ради Європи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Під час засідання цього комітету ПАРЄ Лубінець розповів про воєнні злочини РФ проти українських дітей.

"Росія щоденно порушує основоположні права українських дітей: право на життя, безпеку, освіту, виховання в родині, безпечне середовище та медичну допомогу. Доказовою базою будуть ось ці цифри: (росіяни - ред.) вбили 512 і покалічили 1158 дітей. Пошкодили або зруйнували повністю 167 200 будинків, 3 915 закладів освіти, 1 668 об’єктів медичних закладів", - заявив він.

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За його словами, росіяни депортували вже понад 19540 дітей і це лише ті, кого вдалось верифікувати.

Український омбудсман навів дані від Офісу генерального прокурора, який зафіксував факти сексуального насильства стосовно 12 дівчат та 1 хлопця віком від 4 до 17 років та встановив, що від катувань російських військових постраждали 75 українських дітей.

Уповноважений ВР із прав людини зазначив, що цифри поранених, загиблих, депортованих, постраждалих від сексуального насильства чи тортур щодня зростають.

"Під час виступу наголосив, що коли я готував промову, цифри були одні, а сьогодні вже інші. І це не просто цифри, – це докази для Міжнародного трибуналу, який обов’язково відбудеться", - поінформував Лубінець.

Він заявив, що спільними зусиллями Офісу омбудсмана, Офісу Президента, українських і міжнародних правозахисних організацій, ЮНІСЕФ, а також за посередництва держави Катар Україна повертає своїх дітей додому.

На цьому засідання омбудсман розповів і про те, що політика РФ щодо українських дітей є складовою геноциду української нації та порушує міжнародне гуманітарне право, а саме - Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини. За його словами, РФ нехтує всіма цими нормами.

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"Висловив сподівання, що створений у ПАРЄ Комітет з питань захисту українських дітей, консолідуючи прагнення і зусилля, прокладе надійні орієнтири для забезпечення прав українських дітей на гідну освіту, охорону здоров’я, піклування. І ми спільно випрацюємо реальний міжнародний механізм в рамках міжнародного гуманітарного права, щоб наші діти не страждали", - поінформував уповноважений із прав людини.