Сільський голова має право підписувати повістки, - Умєров

Сільський голова має право особисто підписувати повістки.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, що відбулося у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352", - сказав Умєров, відповідаючи на питання.

За його словами, що стосується інших питань, то вони зараз опрацьовуються законодавчо, і після ухвалення Верховною Радою будуть озвучені.

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Як повідомлялося, існує три типи повісток, зокрема повістка для уточнення даних, яку вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних, повістка на проходження військово-лікарської комісії і потім мобілізаційне розпорядження, яке вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.