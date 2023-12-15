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Депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті, залишив записку, - міністр Клименко

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Депутат, який підірвав гранати на засіданні сільради на Закарпатті, залишив записку, - міністр Клименко
На Закарпатті місцевий депутат, який підірвав кілька гранат у будівлі Керецьківської сільської ради, залишив до цього записку.

Про це під час брифінгу на полях Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"На жаль, сьогодні зранку в Закарпатській області відбулася надзвичайна подія, коли один із депутатів сільради приніс на засідання до своїх колег гранати і кинув їх практично їм під ноги. Можна сказати, що він залишив після себе відповідну інформацію, записку", - заявив він.

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Клименко не розповів про зміст цієї записки.

"Досудове розслідування уже дає оцінку цим подіям. Дійсно, є люди, які отримали поранення - 26 осіб і 6 із них - достатньо важкі поранення. Скорішого їм одужання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпаття депутат підірвав гранати. 26 осіб дістали поранення.

Топ коментарі

  • Игорь Кононенко 8e7f13fb
    Сільський голова з ОПЗЖ. Підривач з СН
  • Urs
    просто шанувальник серіалу "Слуга народу".
  • 18c49ed2
    Это идиот. После созерцания таких вот депутатов или Безуглых с Богуцкими и убедишься еще раз - нужна обязательная психиатрическая и наркологическая экспертиза перед избранием. Было бы намного меньше проблем в стране
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