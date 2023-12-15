Вибух у сільраді на Закарпатті: Підривник у реанімації, 5 людей ще оперують, - ОДА

Депутат ради села Керецьки на Закарпатті Сергій Батрин після того, як кинув гранати на сесії територіальної громади, перебуває у реанімації, ще 5 людей перебувають на операційному столі й інформації про їхній стан немає.

Про це повідомили голова Закарпатської обладміністрації Віктор Микита та Закарпатська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Керівник обладмінстрації Віктор Микита відвідав постраждалих, яких каретами швидкої допомоги доправили до Свалявської районної лікарні.

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"Усі, хто потребував хірургічного втручання, вже прооперовані. Пʼятьох осіб ще оперують, їх доставили у важкому стані. Щодо них поки що інформації немає.

Провів оперативну нараду з керівником лікарні, поспілкувався з постраждалими краянами. Заклад охорони здоров’я забезпечений усім необхідним для надання фахової медичної допомоги.

Більшість поранень середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю людей. Усі отримали необхідну медичну допомогу і перебувають під постійним наглядом лікарів", розповів Микита.

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За словами Віктора Микити, усі постраждалі були в лікарні сусіднього району менш ніж за 50 хвилин із моменту повідомлення про вибух. Завдяки цьому врятовані життя людей.

Закарпатська обласна прокуратура зазначає, що 26 потерпілих госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу.

Нагадаємо, раніше в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпаття депутат підірвав гранати. 26 осіб дістали поранення.